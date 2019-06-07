الجيش المصري يفشل هجوماً ”إرهابياً“ جديداً في العريش

أفادت مصادر مصرية، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش أفشلت هجوماً إرهابياً جديداً في سيناء، استهدف كميناً أمنياً بالقرب من كمين ”البطل 14“ الذي تعرض لهجوم مسلح الأربعاء الماضي أسفر عن مقتل 8 جنود مصريين.

وقالت مصادر خاصة لـ ”إرم نيوز“أن ”عناصر إرهابية شنت هجوما علي كميني (بطل 13) و(بطل 15) حيث تم استخدام قذائف (آر بي جي) من قبل العناصر المتطرفة المهاجمة في محاولة منهم لاستهداف الجنود في الكمينين“.

وذكر المصدر أن ”أفراد الكمين تصدوا للهجوم بعد رصد تجمع للعناصر جنوب كمين (بطل 13) واستهداف كمين (بطل 15) بقذيفتين، مؤكداً أنه ”تمت ملاحقة المهاجمين واستهدافهم بالمقاتلات الحربية دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش“.

يذكر أن مسلحين متطرفين استهدفوا، الأربعاء الماضي، تزامناً مع صلاة عيد الفطر المبارك، كمين (بطل 14) موقعين العديد من الضحايا بين الجنود، فيما أعلنت الداخلية المصرية في بيان لها مقتل 5 من المتطرفين.