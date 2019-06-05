الداخلية المصرية: مقتل 8 جنود و5 عناصر مسلحة في هجوم العريش بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، مقتل 8 عناصر من جنوده في الهجوم المسلح الذي وقع في وقت مبكر اليوم، ونفذته عناصر متطرفة على نقطة أمنية في مدينة العريش بسيناء.

وذكر بيان للوزارة صدر عقب الهجوم، أن العملية الأمنية والملاحقات التي تمت لتتبع المشتبه بتنفيذهم الهجوم أسفرت عن مقتل 5 عناصر من المتطرفين.

ونقلت وكالة الشرق الأوسط الرسمية عن البيان: ”استهدف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم الأربعاء كمينًا أمنيًا جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران“.

وأضاف البيان أن ذلك ”أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة“.