ما حقيقة أنباء ”إعادة النظر برؤية“ الهلال في مصر؟

أثارت أنباء نقلتها وسائل إعلام مصرية بينها صحف مملوكة للدولة، بمعاودة رؤية هلال شهر شوال، رغم إعلان دار الإفتاء أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر، حيرة بعض المصريين.

وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلن مفتي مصر، شوقي علام، أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام العيد، وفق بيان متلفز.

غير أن وسائل إعلام بمصر، بينها صحف مملوكة كـ“الأهرام“ و“أخبار اليوم“، نقلت عن مصادر (لم تحددها)، قولها: ”يتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء“، دون تفاصيل أكثر.

وغلبت الحيرة على تعليقات بـ“فيسبوك“، على ما نشر في وسائل الإعلام بمصر، بين من أخذ بحديث المفتى وهو المعتمد رسميًا بالبلاد، وبين من دعا لانتظار بيان جديد.

وعقب ذلك الحديث، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بيان نفي لدار الإفتاء قالت فيه إن ”دار الإفتاء المصرية تنفي ما يتردد من شائعات حول إعادة استطلاع رؤية هلال شهر شوال“.

وأكدت أن ”ما يتردد هو أكاذيب لا صحة لها وأنها أعلنت من قبل أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم و أن يوم الأربعاء المقبل هو أيام عيد الفطر“.