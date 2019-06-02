معلقًا على ”صفقة القرن“.. السيسي: مصر لن تقبل شيئًا لا يريده الفلسطينيون

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه لن يقبل أي شيء لا يرضى عنه الفلسطينيون، وذلك خلال تعليقات له بشأن خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط والتي لم تُعلن بعد.

وخلال كلمة عقب مأدبة إفطار في أحد فنادق القاهرة نفى السيسي -على ما يبدو- إشارات بأن مصر ”قد تقدّم تنازلات في إطار الخطة الأمريكية“.

وقال السيسي:“بتسألوا إيه الحكاية.. والسيسي ناوي على إيه، وهيدي (سيعطي) حاجة لحد .. محدش (لا أحد) يقدر يعمل حاجة غير بيكم… هل تتصوروا إني ممكن أفرط مثلًا ؟.. طيب ليه؟“.

ووجّه الرئيس المصري حديثه لأهالي سيناء الذين شاركوا في حفل الإفطار، قائلًا:“هتسيبوا (ستتركوا) حاجة لحد؟“.

وحضر حفل الإفطار السنوي عدد من الوزراء، والشخصيات العامة، ورموز الصحافة والإعلام، وممثلي فئات المجتمع من مختلف المحافظات، وأسر ”الشهداء من الجيش والشرطة“.