تأجيل محاكمة محمد مرسي في اقتحام الحدود الشرقية والسجون بمصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل مرافعة الدفاع بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون، لجلسة 8 حزيران/يونيو الجاري.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـ“إعدام كل من مرسي، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد“، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان النائب العام الراحل هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات قيامهم بارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بمحافظات شمال سيناء، والقاهرة والقليوبية والمنوفية، وذلك من العام 2010 حتى أوائل شباط/فبراير 2011.

وأوضحت التحقيقات أنّ ”الأعمال الإرهابية تم ارتكابها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، والتي تمثلت بإطلاق قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، كما فجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز“.

وبينت التحقيقات أنّه ”تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات، مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، وبنادق آلية فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترًا وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم“.