منع والد زوجة جمال مبارك من السفر في قضية فساد جديدة

قررت هيئة قضائية مصرية، السبت، منع محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ورئيس أحد أكبر البنوك العاملة في مصر من السفر في قضية جديدة خاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة والمال العام.

وأمر قاضي التحقيق في قضية جديدة تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة، بمنع محمود يحيى علي الجمال، والد زوجة نجل الرئيس الأسبق جمال مبارك، وعبدالسلام مصطفى الأنور رئيس بنك ”HSBC“ سابقًا، من السفر خارج البلاد.

وجاء قرار قاضي التحقيق، لاتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لاسترداد أراضي الدولة، وتقنين وضع اليد في إطار المحافظة على أراضي الدولة، وكشف مافيا الاستيلاء عليها دون وجه حق.

ويواجه الممنوعان من السفر، اتهامات بالاستيلاء على أراضى الدولة، وتحويلها من أراض زراعية إلى منتجعات وفيلات وبيعها بأسعار مبالغ فيها بطريق ”مصر- الإسكندرية“ الصحراوي، كما أنهما لم يقوما بدفع القيمة الحقيقية للأرض وفقًا للتقدير الذي وضعته الهيئة.

ويواجه المذكوران، أيضًا اتهامات بتسهيل التعدي بغير حق على الأرض المشار إليها التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها.

وضمت قائمة الاتهامات، قيامهما بإنشاء طرق وتقسيمات وإقامة مبان وملحقاتها على الأرض المخصصة دون ترخيص وفي غير الغرض المخصصة من أجله الأرض.