بالزغاريد والهتاف.. مصريون يستقبلون السيسي في الحرم‎ المكي (فيديو وصور)

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استقبل عشرات المصريين رئيس بلادهم عبدالفتاح السيسي، خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، بالزغاريد وشعارات الترحيب به في أرض الحرمين الشريفين. وأدى السيسي والوفد المرافق له مناسك العمرة، يوم الجمعة، قبل ساعات من انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية التي تنعقد مساء اليوم، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. View this post on…