بالزغاريد والهتاف.. مصريون يستقبلون السيسي في الحرم‎ المكي (فيديو وصور)

View this post on Instagram

معتمرون مصريون يستقبلون السيسي بالهتاف والزغاريد في الحرم المكي #إرم_نيوز #السعودية #مصر #مكة #مكة_المكرمة #saudi #egypt #saudiarabia #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #صور #ترند #القمة_الخليجية_العربية #قمم_مكة #القمة_الخليجية_العربية_الطارئة #القمة_الخليجية #السيسي