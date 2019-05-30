السيسي: ينبغي العمل لردع مرتكبي الهجمات على المرافق النفطية في الخليج

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن على العرب تدعيم قدرتهم الذاتية على مواجهة التهديدات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه ”ينبغي العمل بكل الوسائل لردع مرتكبي الهجمات على المرافق النفطية في السعودية والخليج“.

وخلال كلمته التي ألقاها بقمة مكة المكرمة التي دعت إليها السعودية، قال السيسي إن القمة العربية تنعقد في ظل تهديدات غير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن هذا الاجتماع تم “ لنوجه رسالة تضامن مع السعودية والإمارات“.

واعتبر الرئيس السيسي، يوم الجمعة، أن الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية بالسعودية والخليج تمثل أعمالًا إرهابية صريحة، مؤكدًا أن العرب كانوا وما زالوا دعاة سلم واستقرار.

وشدد الرئيسي المصري على أن العرب ليسوا على استعداد للتفريط بأمنهم القومي، مشيرًا إلى أن ”أمن الخليج يرتبط ارتباطًا عضويًا بالأمن القومي لمصر“.

وأضاف: ”لا بد من إيجاد حلول للأزمات في سوريا وليبيا واليمن، معتبرًا أنه ”لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية للأمن القومي دون معالجة أزمات دول المنطقة“.

وتابع قوله: ”ينبغي التعامل مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة“.