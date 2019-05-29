حادث سير يودي بحياة مسؤول مصري كبير

لقي اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية المصري ومدير أمن أسيوط، مصرعه اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارته الخاصة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مطار أسيوط الدولي.

وقال مصدر أمني، لـ“إرم نيوز“: إن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط كان يتفقد عددًا من النقاط الأمنية بدائرة مركز القوصية بالصحراوي الغربي في المحافظة، قبل أن تنقلب سيارته نتيجة السرعة الزائدة ويتوفى فور نقله إلى المستشفى، فيما أصيب في الحادث اللواء منتصر عويضة مدير المباحث، والمقدم محمد السيد عبدالقادر مدير مكتب مدير الأمن، حيث كانا بصحبة مدير الأمن المتوفى خلال الجولة.

ووفقًا لآخر إحصائية معلنة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فإن مصر هي أعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.