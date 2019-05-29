لمواجهة البطالة.. مصر توافق على اتفاقيتين دوليتين بقيمة 450 مليون دولار‎

وافقت الحكومة المصرية رسميًا على اتفاقيتين دوليتين لدعم مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل ودعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي، تقدران بقيمة 450 مليون دولار أمريكي.

وقرر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، الموافقة على اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من الجانب الألماني بمبلغ 250 مليون دولار كـ“شريحة ثانية“ لاستكمال دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي.

كما وافق أيضًا مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل ”مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف“، والموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين منه في مصر، ويتضمن تقديم الدعم المالي للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف.

ووفقًا لبيان مجلس الوزاراء، فإن الاتفاقية أيضًا تهدف لتوفير تمويل للاستثمار فى الأسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين، الذين يستهدفون الشركات الناشئة، إضافة إلى العمل على تطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة.