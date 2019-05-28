بعد لقاء عباس كامل وحفتر.. الجيش الليبي يسلم هشام عشماوي لمصر (صور وفيديو)

قال التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، إن الجيش الليبي، سلم المتشدد البارز، والضابط السابق بجيش مصر، هشام عشماوي، إلى القاهرة، بعد لقاء بين رئيس المخابرات المصرية والمشير خليفة حفتر في ليبيا.

وفي نبأ عاجل أفاد التلفزيون المصري في الساعة الأولى من صباح الأربعاء، أن ”الجيش الوطني الليبي قام بتسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى المخابرات العامة المصرية“.

ويأتي تسليم القاهرة للعشماوي المتهم في قضايا إرهاب، بالتزامن مع زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل مساء الثلاثاء إلى ليبيا، التقى خلالها قائد الجيش خليفة حفتر.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن خليفة حفتر أكد خلال اجتماعه مع كامل، على قوة العلاقة بين مصر وليبيا، حيث أطلع رئيس المخابرات المصرية على آخر التطورات في ليبيا.

وبحسب التقارير فإن رئيس جهاز المخابرات العامة المصري ”تسلم عشماوي، وعاد إلى مصر ليل الثلاثاء“.

وظهر هشام العشماوي وهو معصب العينين، أثناء خروجه من طائرة حربية، وبجواره عناصر من القوات المصرية الخاصة، التي استلمته من الجيش الليبي.

وكان عشماوي اعتقل في مدينة درنة الليبية أواخر العام الماضي، وسعت القاهرة منذ فترة طويلة للقبض عليه بتهم تدبير هجوم دامٍ استهدف قوات الشرطة وهجمات كبيرة أخرى.