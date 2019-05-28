دعوة أمريكية مصرية إلى الهدوء في ليبيا وسط هجوم طرابلس

المصدر: ا ف ب

دعت الولايات المتحدة ومصر اليوم الثلاثاء، إلى الهدوء في ليبيا مع مواصلة حفتر هجومه على طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ان الوزير مايك بومبيو ناقش الأزمة في ليبيا في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري.

وناقش الوزيران ”الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا ومنع مزيد من التدهور“، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان اورتاغوس.

وتتواصل المعارك بين الجيش الليبي والمليشيات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل 510 أشخاص وتشريد أكثر من 75 ألف آخرين من منازلهم، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

وكان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي رفض خلال زيارة إلى فرنسا الأسبوع الماضي وقف اطلاق النار الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي مقابلة مع صحيفة ”جورنال دو ديامانش“ قال المشير حفتر انه سيواصل العملية العسكرية حتى تلقي ”المليشيات الخاصة والجماعات المتطرفة“ سلاحها، قائلًا إنها تكتسب نفوذًا في ظل حكومة رئيس الوزراء فايز السراج.