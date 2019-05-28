مصر ترد على تقرير يتهمها بـ“انتهاك حقوق الإنسان“ في سيناء

رد المتحدث العسكري في مصر، العقيد تامر الرفاعي، على تقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بشأن وجود انتهاكات في شبه جزيرة سيناء شرق البلاد، خلال عمليات مكافحة الإرهاب التي تشنها القوات المسلحة والشرطة المصرية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد عن العقيد الرفاعي قوله: إن ”ما ورد في تقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب، ليس له أساس من الصحة“.

وأضاف أن ”التقرير جاء مغايرًا للحقيقة ومعتمدًا على مصادر غير موثقة“، مشيرًا إلى أن ”بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أساس من الصحة“.

وأكد أن ”القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية وراعت المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، فضلًا عن المراعاة الكاملة لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر المتشددة، وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية“.

وتابع أنه ”تمت إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (1008) لعام 2015، وتعويض المتضررين من طريق محافظة شمال سيناء، وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي 10016 وحدة سكنية“.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن ”القوات المسلحة نجحت في تدمير البنية التحتية للعناصر المتشددة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين في شمال سيناء“.