بعد مخالفتها قرار وقف بث ”شيخ الحارة“.. بلاغ رسمي ضد قناة ”القاهرة والناس“ المصرية‎

تقدمت نقابة الإعلاميين في مصر ببلاغ رسمي بقسم الشرطة ضد فضائية القاهرة والناس وذلك لامتناعها عن استلام القرار الخاص بوقف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «شيخ الحارة» المثير للجدل على شاشة القناة.

وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين في مصر، إن النقابة قررت اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج شيخ الحارة وإدارة قناة القاهرة والناس تطبيقاً لنص المادتين «٨٨ – ٨٩» من القانون .

وأضاف سعدة في بيان أصدره الأحد، أن النقابة حررت محضرًا بقسم شرطة ٦ أكتوبر ضد قناة القاهرة والناس الفضائية لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف الإعلامية بسمة وهبة مقدمه برنامج «شيخ الحارة» على شاشة القناة، وذلك لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقاً لنص المادتين «٢ – ١٩» من القانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

وقررت نقابة الإعلاميين في مصر، وقف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «شيخ الحارة» المثير للجدل والمذاع عبر قناة «القاهرة والناس» بسبب أزمة حلقة الفنان ماجد المصري وإهانته للأفارقة أصحاب البشرة السمراء.

وأعقب القرار تقدم الإعلامية المصرية بسمة وهبة، باستقالتها من قناة ”القاهرة والناس“، بعد خلافات نشبت بينها وبين إدارة القناة، إثر عرض حلقة الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب.