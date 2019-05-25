داعية أزهري يدعو المصريين لتعديد الزوجات (فيديو)

دعا الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، المصريين، إلى تعديد الزوجات، واصفًا التعدد بأنه رحمة للمرأة نفسها.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”منى والناس“، الذي تقدمه الإعلامية منى السماحي على فضائية ”الحدث“، أن الرجل حين يعدد ويتزوج أكثر من امرأة، فإنه بذلك يواجه ظاهرة العنوسة، حتى لا تستشري في المجتمع، خاصة أن النساء عددهن أكثر من الرجال.

وأوضح ”هاشم“ أن الإسلام أجاز للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، وفي ذلك كسب للمرأة بدلًا من جلوسها في المنزل من دون زوج، فلا مانع من تواجدها مع زوج وأن تشارك زوجته الأخرى.

ونوّه إلى أن الرجل ربما تكون الزوجة التي معه مريضة، فيتزوج الثانية مع بقاء الأولى، وتكون لها شريكة في الحياة.

وقال ”هاشم“ إن الله لعن الذواقين والذواقات، فالرجل الذي بمجرد أن تعجبه سيدة يتزوج منها مرفوض، لكن إباحة التعدد جاءت لحكم تشريعي حتى يكون الرجل عفيفًا شريفًا.