إخلاء سبيل الصحفي المصري بقناة ”الجزيرة“ القطرية محمود حسين

قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة القطرية بتدابير احترازية.

وقالت ابنة الصحفي المصري محمود حسين الموقوف منذ أكثر من عامين، إن والدها حصل على قرار بإخلاء سبيله، اليوم الخميس.

وكتبت الزهراء محمود حسين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: بابا أخذ إخلاء سبيل الحمد لله”.

بابا أخد إخلاء سبيل الحمد لله تم النشر بواسطة ‏‎Az-zahraa Mahmoud Hussein‎‏ في الخميس، ٢٣ مايو ٢٠١٩

وقال طاهر أبو النصر، عضو هيئة الدفاع عن حسين، إن ”محكمة جنايات القاهرة قررت رفض طعن النيابة، وإخلاء سبيل محمود حسين بتدابير احترازية قضائية وأمنية (لم يوضحها)“.

و“التدابير الاحترازية“ تعني تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة الواقع في محيط سكنه للتوقيع مساء في أيام تحددها السلطة القضائية كل أسبوع.

والأربعاء، قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل حسين بتدابير احترازية، وقررت النيابة المصرية الاستئناف على القرار، الذي نظرته المحكمة الخميس قبل أن ترفض الاستئناف وتؤيد قرار إخلاء السبيل.

وفي ديسمبر/كانون أول 2016، أوقفت السلطات المصرية محمود حسين لدى عودته إلى بلاده في إجازة من عمله بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووجهت النيابة إلى الصحفي بقناة الجزيرة اتهامات بـ“الانضمام لجماعة محظورة، وبث أخبار كاذبة، وتقارير من شأنها زعزعة الاستقرار“.

وظل حسين قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك التوقيت بسجن طرة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.