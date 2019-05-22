مصر.. الإعدام لـ6 متهمين في قضية ”لجنة كرداسة“

قررت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، إحالة أوراق 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة“ إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامهم، وحددت جلسة 19 حزيران/يونيو للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين وعددهم 70، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة، كما وجهت لهم تهم ”قتل ثلاثة من بينهم أمين شرطة في قطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازىة مفرقعات (TNT) وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين“.

يذكر أن قرية كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، شهدت أحداث عنف واقتحامًا لأقسام الشرطة من قبل الجماعات المتشددة، عقب الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي.