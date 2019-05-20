مصر.. إخلاء سبيل المعارضين معصوم مرزوق ويحيى القزاز‎

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل عدد من السياسيين المناهضين للسلطة، من بينهم معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة و4 آخرين، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين المشاركة مع جماعة محظورة في الدعوة لأهدافها، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب عمليات مسلحة.

وقال مصدر قضائي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”القضية لم يتم التصرف فيها بالحفظ أو الإحالة حتى الآن والنيابة تواصل التحقيق“.

وكانت قوات الأمن المصرية، قد اعتقلت العام الماضي عددًا من المناهضين للسلطة على رأسهم معصوم مرزوق ويحيى القزاز، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، وآخرين للتهم المذكورة أعلاه.

ومعصوم مرزوق، هو دبلوماسي وسياسي وكاتب مصري، عمل خلال مسيرته كسفير لمصر في أوغندا وفنلندا وإستونيا.

ويحيى القزاز، هو كاتب وأكاديمي مصري، ومن المفكرين السياسيين المناهضين للسلطة في مصر، وهو عضو بالحركة المصرية من أجل التغيير كفاية، وعضو بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات.