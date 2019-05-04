مصر.. تأجيل النطق بالحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال السيسي والأمير نايف

قررت المحكمة العسكرية المصرية، مد أجل النطق بالحكم على 292 متهمًا في القضية رقم 148/ عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ“محاولة اغتيال السيسي“، لجلسة 12 يونيو/حزيران المقبل.

وكانت المحكمة قد قررت بجلسة سابقة، إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وجاءت واقعة الرصد والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد أن كشفت التحقيقات، بأن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية؛ لاستهدافه أثناء أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف عبدالعزيز آل سعود، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرًا إلى أن المتهمين أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي خططا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة ميرفت وهي زوجة أحمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.