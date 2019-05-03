ثروت الخرباوي: أردوغان استغل الإخوان للتدخل في مصر

قال ثروث الخرباوي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استغل جماعة الإخوان المسلمين لإعادة إحياء الخلافة العثمانية والتدخل في مصر.

وقال الخرباوي في مداخلة تلفزيونية عبر قناة ”صدى البلد“، إن ”أردوغان ابن جماعة الإخوان، وله دور بارز في التنظيم الدولي للجماعة، ووصل للتمكين الكامل والسيطرة خصوصًا بعد واقعة الانقلاب المزعوم الذي نسب للمعارض لفتح الله غولن“.

وأضاف أن ”أردوغان دخل في علاقة قوية مع الإخوان باحتضانهم وتقديم الدعم لهم واتخذهم أداة من أجل الوصول لحلم الخلافة العثمانية وبسط نفوذه بما يساعده على التدخل في مصر على غرار ما فعله السلطان العثماني سليم الأول أثناء فتح مصر وشنقه طومان باي آخر سلاطين مصر على باب زويلة بمصر القديمة“.

وتابع أن الرئيس التركي ”يحلم بعودة الخلافة العثمانية لدرجه أنه عندما افتتح أكبر مشروعات البنية التحتية بتركيا وهو جسر البسفور أطلق عليه اسم السلطان سليم الأول الذي يرى نفسه فيه ويتقمص شخصيته بحذافيرها“.