كندا تغير إرشادات السفر إلى مصر بشكل إيجابي

اتخذت الحكومة الكندية قرارًا جديدًا بتحديث إرشادات السفر الخاصة بمصر إلى الفئة الثانية بدلًا من الثالثة ضمن أربع فئات، بعدما كانت مصر على مدار السنوات الماضية مدرجة في فئة ”تجنب السفر غير الضروري إلى مصر“، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.

وأشارت الخارجية المصرية ،في بيان اليوم الخميس، إلى أنّ التحديث شمل أيضًا حذف السويس والإسماعيلية من المناطق التي كانت إرشادات السفر الكندية تحذر من كافة أنواع السفر إليها، لتقتصر حاليًا على بعض المناطق من سيناء والصحراء الغربية والمناطق الحدودية مع ليبيا.

وقال سفير مصر لدى كندا، أحمد أبو زيد، إن الفئة التي تم إدراج مصر بها تشمل دولًا مثل فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا والبحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية وتونس والمغرب.

وأوضح أن تحديث إرشادات السفر يمثل انعاكسًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتثبيت الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وأن ذلك من شأنه أن يسهم في انتعاش حركة السياحة الكندية إلى مصر، وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرية.

وتعوّل مصر على قطاع السياحة لتوفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، بينما يقدر حجم الاستثمارات في القطاع بنحو 68 مليار جنيه، حسب بيانات وزارة السياحة.

وأسرعت الحكومة مؤخرًا في زيادة إجراءات التأمين بالمطارات والمناطق السياحية لتلافي التأثر الشديد للسياحة الوافدة لمصر بشدة، منذ تحطم طائرة روسية في سيناء (شمال شرق)، نهاية تشرين أول/أكتوبر عام 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها.