مصر تعيد فتح حدودها البرية مع ليبيا بعد ساعات من إغلاقها

أعادت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح حدودها البرية مع الجانب الليبي، بعد ساعات من إغلاقها لأسباب أمنيّة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن مطروح، القريبة من الحدود الليبية، إنّ ”السلطات المصرية أعادت فتح الحدود مع ليبيا عبر معبر السلوم بعد إغلاقها لساعات“، وقالت حينها إنّ عملية الإغلاق لأجل غير مسمى. وذلك بالتزامن مع التوترات العسكرية في البلد المجاور، في الوقت الذي تزداد فيه التحديات الأمنية التي تواجهها القاهرة بفعل الأزمة الليبية.

وأضاف المصدر لـ“إرم نيوز“، أن ”حركة عبور الشاحانات والأفراد عادت للسير بشكل طبيعي، بعد استئناف العمل بمعبر السلوم البري دون عراقيل“، ودون أن يشير إلى الأسباب أو الاحتياطات التي دفعت مصر لإغلاق الحدود منذ الساعات المتأخرة من مساء أمس وحتى مساء اليوم.

وكانت السلطات الليبية، قد شرعت في بناء سور فاصل مع مصر؛ بهدف منع تسلّل العناصر الإرهابية إليها، ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وقررت مصر في السابق منع دخول الليبيين إلى أراضيها، إلا بعد الحصول على تأشيرات دخول، وألزمت المواطنين الليبيين بالدخول في يوم محدد يكون مدرجًا في تصاريح الدخول.