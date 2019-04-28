وفاة الإعلامي المصري علي عبد الحليم

توفي المدير العام للبرامج الدينية بالتلفزيون المصري، الإعلامي علي عبدالحليم، الأحد، إثر وعكة صحية مفاجئة، دخل في إثرها أحد مستشفيات القاهرة، قبل أن توافيه المنية.

كان الراحل من أبرز مقدمي البرامج الدينية بالتلفزيون المصري، وعرف بـ“محاور الشيخ الشعراوي“، حيث تخرج في جامعة الأزهر وحصل على الدكتوراة في الحديث، وتتلمذ على يد أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر.

وقدم عبدالحليم عدة برامج دينية، أشهرها برنامج ”أنوار القلوب“ على التلفزيون المصري، وكان المدير العام للبرامج الدينية باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ولد عبدالحليم في مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية شمال مصر، وتقدم للترشح بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في العام 2015 عن دائرة كفر صقر بمحافظة الشرقية.