بينهم 4 سيدات.. مصر تدرج 20 شخصًا على قوائم ”الإرهاب“

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا نهائيًا بإدراج 20 مصريًا بينهم 4 سيدات على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

وجاء الحكم بعد أن رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية للفصل في الطعون)، الطعن المقدم من المتهمين على حكم صادر مسبقًا من محكمة جنايات القاهرة، بإدراجهم في قضية حصر أمن دولة عليا.

وحصلت ”إرم نيوز“ على نسخة ورقية بها أسماء المدرجين بينهم 4 سيدات وهن نسرين محمد، هاجر عبد الفتاح، سوسن زكريا، رقى كامل، و16 آخرين هم أحمد عبد الرؤوف، أحمد صابر، أشرف محمد، محمود مصطفى، محمود أحمد، وسام أحمد، ياسر عوض، محمود عبد اللطيف ، أحمد خضر، أحمد حسين، محمد محمود ، هشام ياسين، عمار عبد الرؤؤف، أحمد محمد، محمود شعبان، أسامة مصطفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإدراج 20 متهمًا على قائمة الإرهابيين بينهم 4 سيدات على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.