تفاصيل إخلاء سبيل 6 مصريين احتجزوا في ليبيا (فيديو)

كشف مواطن مصري يدعى محمود أحمد عطية، شقيق أحد العمال المحتجزين في ليبيا، تفاصيل إخلاء سبيل أخيه وعدد من المصريين المحتجزين في طرابلس.

وقال عطية خلال مداخلة تلفزيونية له إن أخاه أُفرج عنه بعد احتجازه من قبل قوات ”فايز السراج“ رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، في طرابلس، منذ كانون الأول / يناير.

ولفت إلى أنه تم الإفراج عن شقيقه بعد ساعتين فقط من مطالب إعلامية لوزارة الهجرة والأجهزة الأمنية المسؤولة بالتدخل للإفراج عن العمال المصريين المحتجزين من قبل قوات السراج.

وأشار إلى أن أخاه تحرك من طرابلس إلى مصراتة فور تدخل السلطات المصرية برفقة 5 من زملائه وأخلي سبيلهم بالفعل.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات متواصلة منذ إعلان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية لتحرير طرابلس في الرابع من نيسان / أبريل الجاري.