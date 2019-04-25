مصر تتفاوض للحصول على تمويل 2.3 مليار دولار من الصندوق العربي للإنماء‎

أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر عن تفاوض مصر مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للحصول على تمويل بإجمالي 715 مليون دينار كويتي، نحو ”2.35 مليار دولار“ لدعم 17 مشروعًا جديدًا“.

وأوضحت الوزيرة، في بيان لها اليوم الخميس، أن محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي تبلغ 1.5 مليار دينار كويتي ”5 مليارات دولار“، تم من خلالها تنفيذ 63 مشروعًا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية التعاون من خلال المشروعات القومية المستقبلية المنتظر تنفيذها مثل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يشارك فيه جميع الصناديق العربية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حقق خلال عام 2018، نتائج تصب في دعم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة العربية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث أجاد في تحقيق هذا الهدف، فقد كان حريصًا علي المساهمة في تمويل كل نشاط يحقق قيمة مضافة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من الدول الأعضاء فيه.

وتابعت نصر أن ذلك الأمر واضح في التقرير المقدم من مجلس إدارة الصندوق، والذي يرسم صورة متكاملة وواضحة لنشاط الصندوق العربي خاصة فى مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وتنمية القطاع الخاص.

وكان مسؤولو الصندوق قد كشفوا، في تقرير لهم، عن دوره في دعم الدول العربية خلال عام 2018، بقيمة 464 مليون دينار كويتي ما يعادل ”1.5 مليار دولار“ استفادت منها 6 دول عربية على رأسهم مصر التي استفادت بنحو 110 ملايين دينار كويتي ”352 مليون دولار“.

وذكر الصندوق أن مشروعات المياه والصرف الصحي حظيت بالنصيب الأكبر بنحو 36%، يليها مشروعات النقل والاتصالات بنسبة 25.4% ثم مشاريع قطاع الزراعة والري بنسبة 17.2%، ومشروعات الخدمات الاجتماعية بنسبة 10.8%، وأخيرًا مشروعات قطاع الطاقة والكهرباء بحوالي 10.6%.