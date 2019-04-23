الاتحاد الأفريقي يمدد مهلة المجلس العسكري في السودان إلى 3 أشهر

اتفق المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان في القاهرة، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهلة الاتحاد الأفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر.

جاء ذلك، في تصريح للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، عقب ختام قمة تشاورية بشأن السودان عقد بالقاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال راضي إن قمة القاهرة نحجت في مد مهلة الاتحاد الأفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر“.

وأوضح أن ”الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة وجدوا أن مدة 15 يومًا غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة، وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية“.

وفي 15 نيسان/أبريل الجاري، أمهل ”مجلس السلم والأمن“ التابع للاتحاد الأفريقي، ”المجلس العسكري الانتقالي“ بالسودان 15 يومًا لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته، عقب 4 أيام على عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انطلقت قمة تشاورية بشأن السودان في العاصمة المصرية القاهرة، للتباحث حول التطورات المتلاحقة في السودان ومساندة جهود شعبه.

وشارك في أعمال القمة التشاورية بالقاهرة رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب أفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.