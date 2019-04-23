اكتشاف مقبرة يونانية رومانية جنوب مصر (صور)

عثرت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة بمنطقة مقابر الأغاخان غرب محافظة أسوان (أقصى جنوب البلاد)، على مقبرة أثرية منحوتة في الصخر لشخص يدعى tjt وتعود للعصرين اليوناني والروماني.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان رسمي، إنه تم العثور بداخل المقبرة على تابوت خشبي يحمل النص الهيروغليفي كاملًا، والذي استطاعت البعثة من خلاله معرفة اسم صاحب المقبرة، بالإضافة إلى نص لتقديم الشعائر والتراتيل الجنائزية، لثالوث الإقليم الأول للمعبود خنوم وساتت وعنقت والمعبود حابي إله النيل.

وأشار الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أن المقبرة، تتكون من سلم يؤدي إلى حجرة جانبية عثر بها على تابوت منحوت في الصخر، وحجرة أخرى أمامية عثر بداخلها على مجموعة من المومياوات في حالة سيئة من الحفظ بالإضافة إلى 3 نيشات محفورة في الصخر.

من جانبها قالت الدكتورة باتريشيا بياسنتيني رئيس البعثة، إنه تم العثور -أيضًا- على العديد من المقتنيات الأثرية الهامة التي تعود إلى العصرين اليوناني والروماني، من ضمنها مجموعة كبيرة من الكارتوناج تتكون من كارتوناج لقدمين مرسوم عليهما أصابع قدمي صاحب المومياء الذي يرتدى صندلًا ويظهر من خلاله أظافر مذهبة، وكارتوناج أبيض، وكارتوناج لغطاء رأس كامل، والذي يظهر عليه قرص الشمس المجنح في الأعلى.

كما يحتوي الكشف عن اثنين من الأقنعة الجنائزية المذهبة، وتمثالين صغيرين أحدهما بحالة جيدة من الحفظ لطائر ”ألبا“ الذي يمثل روح المتوفى وتظهر عليه جميع تفاصيل الزخرفة، ومجموعة كبيرة من الإمفورات مختلفة الشكل وإناءين من الفخار يحتويان على القار المستخدم في التحنيط.

وأضافت أن البعثة الأثرية، قد انتهت -أيضًا- من عمل خريطة كاملة للموقع عن طريق رفع معماري لعدد 226 مقبرة من مقابر المنطقة.