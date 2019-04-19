انطلاق تصويت مصريي الخارج على التعديلات الدستورية

أعلنت وزارة الهجرة المصرية، بدء تصويت المصريين المقيمين في الخارج في دولتي نيوزيلندا وأستراليا، على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب المصري مؤخرًا.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن سفارة القاهرة في ولينغتون عاصمة نيوزيلندا، فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم، صباح الجمعة بتوقيت نيوزيلندا.

ومن المقرر أن تغلق اللجنة أبوابها عند الساعة 21:00 بتوقيت نيوزيلندا، وهو الأمر الذي أكدته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، وبيان لوزارة الخارجية.

وتعد نيوزيلندا أول دولة تفتح مصر فيها مقر الاقتراع.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات في مصر، حددت أيام الجمعة والسبت والأحد، لتصويت المصريين في الخارج، فيما سيتم التصويت داخل البلاد، أيام السبت والأحد والإثنين.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في بيان إن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يبلغ 61 مليون مواطن.