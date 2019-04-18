وكالة موديز ترفع تصنيف مصر مشيدة بإصلاحات السيسي‎

المصدر: أ ف ب

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الخميس تصنيف الدين السيادي لمصر، إلى بي2 بعد أن كانت بي 3 سابقًا، متوقعة آثارًا إيجابية للإصلاحات التي ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعتبر ذلك تحسنًا حتى إن بقي التصنيف ضمن فئة بي، وقالت الوكالة التي توقعت تسارعًا بالنمو في مصر ”إن الإصلاحات الاقتصادية وفي الميزانية الجارية ستسهم في تحسن تدريجي لمؤشرات الموازنة المصرية“.

وأضافت أن ذلك ”مع إصلاحات أخرى في الميزانية تمت في السنوات الأخيرة سيتيح للحكومة الإبقاء على فائض تجاري في السنوات القادمة“، مذكرة بأن البلد خرج للتو من فترة عجز سنوي طويلة.

ويأتي إعلان موديز في وقت يشارك فيه الناخبون المصريون في استفتاء نهاية الأسبوع، بشأن تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.