مصر تعلن إحباط تسلل 159 من مواطنيها إلى ليبيا

أحبطت السلطات المصرية، الخميس، تسلل 159 مصريًا على الحدود المصرية الليبية محاولين مغادرة البلاد بشكل غير شرعي.

وأوضحت السلطات الأمنية في مصر، في بيان، أن جميع المقبوض عليهم يحملون الجنسية المصرية، وتم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة مطروح شمال غرب البلاد، من إفشال عملية الهروب إلى الأراضي الليبي عبر الدروب الصحراوية في السلوم.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد تلقت إخطارًا يفيد بضبط 159 شخصًا، حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية، وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق معهم.

يشار إلى أن ذلك هو المحاولة الرابعة من نوعها خلال نحو أسبوعين، رغم ما تشهده العاصمة الليبية طرابلس من مواجهات عسكرية، إثر إطلاق ”الجيش الوطني الليبي“ عملية عسكرية للسيطرة على المدينة.