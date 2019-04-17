ألمانيا تعبر عن قلقها إزاء التعديلات الدستورية في مصر‎

عبّرت الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري، تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى 2030.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، في مؤتمر صحفي عقده في برلين: إن التعديلات الدستورية في مصر من شأنها توسيع دور السلطة التنفيذية والقوات المسلحة.

وأضاف برغر: ”التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان المصري، يوم الثلاثاء، منعطف مهم من شأنه أن يعيق التغيير الديمقراطي والسلمي والتداول على السلطة“.

وكرر برغر دعم ألمانيا لاستقرار مصر، ودعا إلى فتح مجالات الحوار السياسي، وتفعيل دور المجتمع المدني في البلاد.

ويوم الثلاثاء، أقر البرلمان تعديلات دستورية تتضمن إمكانية بقاء السيسي في الرئاسة حتى عام 2030، من خلال تمديد فترة ولايته الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى، وكذلك تعميق دور الجيش.