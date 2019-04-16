مصر تدرس دعم فرنسا لترميم كاتدرائية نوتردام (فيديو)

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، أن مصر تدرس تقديم الدعم الأثري في ترميم كاتدرائية نوتردام الفرنسية.

وأوضح زاهي في مداخلة هاتفية لبرنامج ”على مسؤوليتي“ المذاع على فضائية ”صدى البلد“، أنه تحدث مع وزير الآثار الحالي الدكتور خالد العناني، وقال له الأخير إنه التقى بالسفير الفرنسي، وتحدث معه عن دعم مصر أثريًا لفرنسا كهدية من الشعب المصري لنظيره الفرنسي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتم دراسته في مجلس الوزراء.

واستبعد الوزير السابق للآثار أن يكون الحادث إرهابيًا، بل رجح أن يكون إهمالاً في عملية التأمين. وقال زاهي إن حريق الكاتدرائية يعد يومًا سيئًا في تاريخ الآثار، لأنها لا تخص دولة بعينها وإنما ملك للإنسانية.

وأشار إلى أن كاتدرائية نوتردام لن تعود لطبيعتها الأثرية مرة أخرى بعد الحريق، مؤكدا أن العالم افتقد نوتردام إلى الأبد منذ نشوب الحريق.

واندلع حريق هائل، مساء الإثنين، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، التي تعد من أهم المعالم السياحية في فرنسا، إذ يزورها ملايين السائحين سنويًا.

وبدأ بناء الكاتدرائية الكاثوليكية عام 1163 وانتهى عام 1345، ولعبت الكاتدرائية دورًا تاريخيًا، فقد اعتاد ملوك فرنسا في الماضي، الاحتفال بالمناسبات الدينية وغيرها داخل جدرانها.