مصر.. حزب النور السلفي يرفض التعديلات الدستورية رسميًا

رفض حزب النور السلفي في مصر، اليوم الثلاثاء، التعديلات الدستورية بشكل نهائي ورسمي، والذي يصوت عليها البرلمان المصري كحلقة أخيرة لحسم التعديلات ورفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.

ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل، أعلن خلال جلسة التصويت في البرلمان المصري رفض حزبه التعديلات الدستورية؛ بسبب النص على مدنية الدولة في التعديلات .

وأكد ممثل الهيئة البرلمانية للحزب، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان المصري، لمناقشة التعديلات الدستورية، أن البعض روج لكلمة مدنية على أنها علمانية وهو ما يرفضه الحزب، لافتًا إلى أن حزب النور ”أول من ركب مع سفينة الوطن، ولم يغادر شاطئه، ولا يحتكر رأيًا أو يرفضه“.

ولفت إلى أن حزبه يرفض الدولة ”الثيوقراطية“ و“الدولة البوليسية العسكرية“، قائلًا: ”إذا كانت كلمة مدنية في التعديلات تعني أنها ضد الدولة الدينية والعسكرية البوليسية، فنحن نوافق عليها، ولكن إذا كان معناها علمانية فنرفضها“.

وشدد على ضرورة استبدال لفظة ”حكومة مدنية“ في ديباجة الدستور، بكلمة ”دولة حديثة“، مؤكدًا أن حزبه رفض تعديل الدستور لسبب واحد فقط، هو كلمة مدنية الدولة.