إسرائيل تطالب مواطنيها بمغادرة سيناء ”فورًا“

حذرت إسرائيل، يوم الثلاثاء، مواطنيها من دخول سيناء بمصر، وطالبت المتواجدين فيها بالعودة ”بشكل فوري“ إلى إسرائيل.

وطالبت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية ”مواطني إسرائيل بعدم السفر إلى سيناء، على خلفية تهديدات من تنظيمي داعش والقاعدة بالتخطيط لاستهدافهم“، على حد زعمها.

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، تحذيرًا على حسابه بموقع تويتر، جاء فيه: ”عشية بدء عطلة عيد الفصح تحذر هيئة مكافحة الإرهاب المواطنين الإسرائيليين يهودًا وعربًا، من السفر إلى سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية تابعة لداعش وللقاعدة تعمل هناك بالتخطيط لاستهدافهم“.

تحذير سفر خطير: عشية بدء عطلة عيد الفصح تحذر هيئة مكافحة الإرهاب المواطنين الإسرائيليين يهودا وعربا من السفر إلى #سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية تابعة لداعش وللقاعدة تعمل هناك بالتخطيط لاستهدافهم. على مواطنينا المتواجدين حاليا في سيناء الخروج فورا والعودة إلى البلاد. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 16, 2019

وقال جندلمان: ”على مواطنينا المتواجدين حاليًا في سيناء الخروج فورًا والعودة إلى البلاد“.

ويقود الجيش المصري حملة عسكرية واسعة على جماعات متشددة في سيناء، بهدف تفريغها من العناصر المتشددة، بعد قيامهم بعمليات تفجيرية قُتل وأصيب على إثرها العشرات من المواطنين المصريين في سيناء.