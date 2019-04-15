مصر: تأجيل اجتماع حول سد النهضة بسبب الأحداث بالسودان

كشف وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، عن تأجيل اجتماع بخصوص ”سد النهضة“ بسبب تطورات الأوضاع في السودان.

جاء ذلك ردًا على أحد النواب اليوم الإثنين، عن تطورات ملف سد النهضة بعد الأحداث فى السودان خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب.

وقال عبد العاطي، إن ”المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي مستمرة، وليس هناك تطور جديد بها“.

وأضاف: ”كان من المقرر عقد اجتماع على مستوى وزراء الري فى القاهرة (الشهر الجاري)، إلا أنه تم تأجيله بسبب التغيرات فى دولة السودان، والأحداث التي شهدتها“.

وأوضح عبد العاطي أنه ”تم الاتفاق على عقد الاجتماع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، لكنه لم يتقرر موعده بعد“. مؤكدًا ”التزام بلاده بالوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالحها وحقها فى الحياة، إلى جانب تنمية دول حوض النيل باعتباره أيضا هدفا أساسيا“.

والأسبوع الماضي، أعلنت مصر استضافتها الشهر الجاري، جولة مفاوضات جديدة مع السودان وإثيوبيا بشأن ”سد النهضة“ لاستكمال المباحثات الهادفة إلى الخروج من التعثر الحالي في المفاوضات المعنية بالجوانب الفنية لسد النهضة الإثيوبي.

ورغم اجتماعات عدة عقدتها مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء ”سد النهضة“، إلا أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعا لها في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل؛ السودان ومصر.