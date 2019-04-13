استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة والخرطوم

استؤنفت صباح السبت، الرحلات الجوية بين مصر والسودان، بعد توقفها لمدة 24 ساعة، عقب الأحداث التي شهدتها السودان مؤخرًا، وإسقاط نظام حكم الرئيس عمر البشير، وتولي المجلس العسكري إدارة البلاد.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن حركة الطيران بين القاهرة والخرطوم عادت لنشاطها، وغادرت رحلة مصر للطيران رقم 857 متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي، وعلى متنها قرابة 140 راكبًا.

وأضاف المصدر أنه من المقرر تسيير الشركة لرحلتين إضافيتين خلال الساعات المقبلة، ومن ثم تعود الحركة لطبيعتها ممثلة في تسيير 3 رحلات يوميًا إلى السودان.

يذكر أن سلطة الطيران المدني في مصر، كانت قد أخطرت جميع شركات الطيران بقرار السلطات السودانية الحاكمة للبلاد الآن بحظر تشغيل الرحلات إلى السودان، بعد أن تم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الملاحة الجوية، تزامنًا مع الأحداث التي تشهدها السودان.