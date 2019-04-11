الشرطة المصرية تعلن تصفية 6 عناصر من حركة ”حسم“‎

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، تصفية 6 عناصر إرهابية، تابعة لحركة ”حسم“، خلال عملية أمنية استهدفت مباني ملحقة بمزرعة في محافظة القليوبية.

وبحسب بيان أمني: ”توافرت معلومات لقطاع الأمن تفيد بصدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنًا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى“.

وقال البيان: ”تمّت مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مصرع 6 منهم وعثر بحيازتهم على بنادق وكمية من المواد المتفجرة وأدوات لتصنيع العبوات الناسفة“.

كانت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأمن الوطني، قد أعلنت استهداف خلية مسلحة بأحد المباني في منطقة أبو عطية بالعريش، صباح يوم الخميس، ما أدى لمقتل 11 من عناصر الخلية.