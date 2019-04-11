مصر.. مقتل 11 ”إرهابيًا“ في هجوم أمني على خلية بالعريش

قتلت قوات الأمن الوطني في مصر 11 متشددًا، في هجوم على خلية إرهابية اليوم الخميس، اتخذت عناصرها أحد المباني بمنطقة أبو عيطة في العريش مركزًا لهم لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة.

وبحسب بيان من وزارة الداخلية، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني في العريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف البيان، أن ”قوات الأمن قامت باستهداف العناصر الإرهابية، وجرى تبادل إطلاق النيران معهم، ما أسفر عن مقتل 11 عنصرًا والعثور بحوزتهم على 2 بندقية آلية، 3 بندقية، FN – 2 بندقية خرطوش، 2 عبوة متفجرة، 2 حزام ناسف“.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.