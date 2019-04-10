بعد جدل مع ورثة ”العندليب“.. كارول سماحة تنفي إلغاء حفلها بتقنية ”الهولوغرام“ في مصر

نفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، كل الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، بشأن إلغاء حفلها المقرر في مصر، يوم الجمعة المقبل على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس.

وقالت إنه لا توجد مشاكل تخص هذا الحفل على الإطلاق، في ظل ما أُثير حول اعتراض ورثة الفنان المصري عبدالحليم حافظ، وأعلنت عن استضافة العندليب في الحفل عن طريق تقنية الهولوغرام لتقديم أغنيات مشتركة معه.

وغردت الفنانة عبر حسابها على ”تويتر“، معلقة على تغريدة كتبها حساب قناة ”LBCILebanon“، توقع فيها إلغاء الحفل، فكتبت ”كارول“، قائلة: ”لا مشاكل على الإطلاق!! والحفل سيقام باليوم المحدد 19 April ، الحلم مصر“.

وكان محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، قد علقّ على البيان الذي أصدره المنتج محسن جابر من شركة صوت الفن الحاصلة على حقوق المصنفات الفنية للعندليب، فقال إن الأخير لا يمتلك أي حق في أغاني عبدالحليم حافظ، لافتًا إلى أن السجل التجاري لا يوجد به اسمه.

وأثير هذا الأمر منذ أن أعلنت كارول سماحة عن الحفل قائلًة: ”يسعدني أن أقدّم في مصر ولأوّل مرّة حفلا فريدا من نوعه يوم الجمعة 19 أبريل على مسرح المنارة، حيث سأقدّم باقة من أغنياتي الخاصة، ويشرفني أن أستضيف الفنان الكبير عبدالحليم حافظ عن طريق تقنية الهولوغرام لتقديم أغنيات مشتركة معه“.

يسعدني أن أقدّم في #مصر ولأوّل مرّة حفلة فريدة من نوعها يوم الجمعة ١٩ أبريل على مسرح المنارة حيث سأقدّم باقة من أغنياتي الخاصة،

كما ويشرفني أن أستضيف الفنان الكبير #عبدالحليم_حافظم عن طريق تقنية الهولوجرام لتقديم أغنيات مشتركة معه.للحجز #virginTickets أو إتصل 8000 #كارول_سماحه pic.twitter.com/LTw0qF0UkQ — CAROLE SAMAHA???? (@CAROLE_SAMAHA) April 7, 2019

يُذكر أن كارول سماحة، أحرزت قبل أيام جائزة أفضل مطربة لبنانية في حفل الموريكس دور 2019، والذي أقيم في بيروت.