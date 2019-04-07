مقتل ضابط مصري في هجوم على سيارة شرطة في القاهرة

قتل ضابط مصري، اليوم الأحد، إثر تعرض سيارة شرطة كان يستقلها لإطلاق النار من قبل مجهولين بأحد شوارع العاصمة القاهرة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لـ ”إرم نيوز“، إن ”الرائد ماجد عبدالرازق، معاون مباحث النزهة شرق القاهرة استشهد فجر اليوم الأحد، بعد تعرضه لهجوم من مجهولين“.

وأضاف المصدر أن معاون المباحث قتل بسبب إطلاق مجهولين الرصاص على سيارة شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة، أثناء قيامه بمأمورية أمنية.

وتابع المصدر أن فريقًا من المباحث الجنائية، والأمن الوطني، يقوم حاليًّا بتفريغ كاميرات المراقبة لجمع معلومات عن الجناة، وخط سير هروبهم، وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمباشرة التحقيقات.

يشار إلى أن العمليات التي تستهدف ضباط الشرطة في مصر، تتركز في محافظة شمال سيناء، حيث تتواجد العناصر المتشددة، وأخيرًا بدأت تلك العناصر في تنفيذ عمليات في العاصمة القاهرة وبعض المحافظات الأخرى، بعد تضييق الخناق عليها في سيناء من قبل قوات الجيش والشرطة.