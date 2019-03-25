البرلمان المصري يحسم موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والمحليات (فيديو)

حسم وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان الجدل الدائر حول تأخير موعد الانتخابات المحلية في مصر.

وقال لـ ”إرم نيوز“ إن العام 2020 سيشهد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، بالإضافة إلى انتخابات المجالس المحلية، نافيًا في الوقت نفسه اتهام البرلمان بتأخير قانون الانتخابات المحلية.

وكانت آخر انتخابات محلية شهدتها مصر عام 2008، وسط غياب الإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية.

وبلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعد، حسمت44 ألفًا منها بالتزكية، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6 آلاف مرشح للحزب الوطني المنحل فقط، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات.

وانتهت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في شباط/ فبراير من العام الماضي، من قانون المحليات في مصر وأحالته إلى رئيس البرلمان بعد الانتهاء من مناقشته وإقراره، إلا أن رئيس البرلمان لم يطرحه في جلسه عامة لمناقشته وإقراره لإحالته لرئيس الجمهورية حتى الآن.

وقال وهدان ”إن البرلمان سيقر في الموازنة بتموز/ يوليو المقبل آلية لرفع الأجور، خاصة في كادر المعلمين والأطباء ورفع مستوى الدخل للموظفين العموميين، فضلاً عن محدودي الدخل، وعودة حقوق أصحاب المعاشات البالغ عددهم 12 مليونًا“.