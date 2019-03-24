حمدين صباحي يعلن تنظيم وقفة احتجاجية لرفض التعديلات الدستورية في مصر

أعلن حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق في مصر، عن قيام قوى معارضة بتنظيم أول تظاهرة رسمية وفقًا لقانون التظاهر في البلاد اعتراضًا على التعديلات الدستورية المقترحة حاليًا.

وكتب حمدين صباحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ مساء الأحد نصًا:“إخطارًا بوقفة احتجاجية لمعارضي تعديل الدستور.. توجّه الآن إلى قسم السيدة زينب المحامي علي سليمان، لتقديم إخطار بوقفة احتجاجية سلمية أمام مجلس النواب موكلًا عن مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ود. مجدي عبد الحميد، وبانضمام محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعلاء الخيام رئيس حزب الدستور، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمهندس محمد سامي رئيس تيار الكرامة، وتامر سحاب رئيس حزب مصر الحرية، والنائب محمد عبد العليم داوود“.

وتضمن نص حمدين:“ذكر الإخطار الموعد الخميس ٢٨ مارس من الساعة ١٢ إلى الساعة الثانية.. المكان أمام مجلس النواب والتزام المنظمين بسلمية الوقفة وشعارها الأساس، لا لتعديل الدستور، ومطالبها رفض تعديل الدستور، وانتهاك مبادئه الحاكمة، وإتاحة فرصة لمعارضي التعديل للتعبير عن موقفهم من خلال حوار مجتمعي حقيقي مفتوح، ومتكافئ، وشفاف، وإتاحة المناخ المناسب لمناقشة حرة بتجميد مجلس النواب لحالة الطوارئ في غير حالات الإرهاب، وإصدار قانون بالعفو العام عن سجناء الرأي“.

وسيتقدم وفد من المحتجين بمطالبهم إلى المسؤولين في المجلس.

ويأتي إعلان حمدين عن الوقفة تزامنًا مع انعقاد جلسات الحوار المجتمعي التي بدأت منذ أيام في البرلمان المصري لمناقشة التعديلات الدستورية.

يذكر أن التعديلات الحالية تستهدف إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، حيث تسمح التعديلات للرئيس السيسي بالترشح والبقاء في حكم مصر حتى عام 2034.