عائلة ميت يهاجمون ”معهد القلب“ في مصر ويتلفون“جهاز قسطرة“ بالملايين (صور وفيديو)

تعرض ”المعهد القومي للقلب“ في مصر، لحادث اعتداء من قبل أهالي إحدى الحالات المرضية التي كانت متواجدة به لعلاجها فجر الأحد.

وجاءت تفاصيل الواقعة بسبب حدوث مضاعفات للحالة المرضية داخل غرفة القسطرة بالمعهد القومي للقلب، أودت بحياة المريض.

وأكدت الدكتورة ليلى إبراهيم، نائب مدير معهد القلب، صحة الواقعة، مشيرة إلى أن أهالي المتوفَّى اعتدوا على غرفة القسطرة، وقاموا بتكسير جهاز قسطرة القلب وتحطيمه تمامًا، وهو أحدث جهاز يعمل في مصر وتبلغ تكلفته ملايين الجنيهات.

وأضافت الدكتورة ليلى فى تصريحات خاصة لـ إرم نيوز، أنه تم التحفظ على الأشخاص المعتدين على غرفة القسطرة بمعهد القلب، وتسليمهم للشرطة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم؛ لإثارتهم الشغب داخل أروقة المعهد، وإتلاف المال العام.

وأوضحت نائب مدير معهد القلب، أن المختصين في المعهد، يعكفون الآن على بحث كيفية توفير البديل اللازم للجهاز لتقديم الخدمة لمرضى القلب، الذين يأتون للمعهد من كل أنحاء الجمهورية وخارجها، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تفتح خطًّا ساخنًا مع المعهد لبحث تداعيات الموقف، وكيفية تداركه حرصًا على خدمة المرضى.

وأكدت التحريات الأولية لمباحث منطقة العجوزة، أن أسرة مريض مصاب بجلطة، اتهموا مسؤولي المعهد بالتقصير والإهمال الطبي وفشل إنقاذ المريض، واعتدوا عليهم بالضرب والسب والشتم بالإضافة إلى إحداث تلفيات بغرفة القسطرة.