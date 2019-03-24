تدريب عسكري مشترك بين مصر وفرنسا لدعم جهود الأمن البحري

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، عن تدريب عسكري بحري مشترك مع فرنسا.

ووفق بيان للجيش المصري، فإن قطعًا بحرية تابعة له توجهت إلى فرنسا للمشاركة في فاعليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك (كليوباترا – جابيان 2019).

وأوضح أن التدريب، الذي لم يحدد مدته، سيقام بالمياه الإقليمية الفرنسية، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين.

كما يستهدف ”التعرف على العقائد القتالية المختلفة، والتعامل مع أحدث التكنولوجيات في نظم القتال بدقة وكفاءة عالية“.

ويشمل التدريب العديد من الأنشطة والفاعليات لصقل مهارات القادة والضباط ودعم جهود الأمن البحري وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية، وفق البيان.

ومثلت صفقات التسليح العسكري ”رأس الحربة“ في العلاقات المصرية -الفرنسية، في السنوات الأخيرة؛ حيث باتت فرنسا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.