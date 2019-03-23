نتنياهو يدافع عن موافقته على بيع ألمانيا غواصات لمصر: ”سر دولة“

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، عن موافقته على بيع ألمانيا غواصات متطورة إلى مصر، دون إعلام المؤسسة العسكرية في إسرائيل قائلا إن ذلك ”سر من أسرار الدولة يُحظر البوح به“.

جاء ذلك في حوار أجرته معه القناه الـ12 الإسرائيلية، قبل 17 يوما من الانتخابات البرلمانية المقررة في 9 أبريل/نيسان المقبل، لانتخاب 120 عضوا للكنيس .

والإثنين الماضي، عقد قادة تحالف ”أزرق- أبيض“ مؤتمرًا في مدينة تل أبيب، اتهموا فيه نتنياهو بـ“إخفاء“ تلقيه 16 مليون شيقل (نحو 4.4 ملايين دولار أمريكي)، في صفقة بيع غواصات من ألمانيا لإسرائيل، تبلغ قيمتها ملياري دولار أمريكي، أبرمت في عام 2016.

وقبل ذلك بيوم واحد كشف عاموس جلعاد الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن مسؤولاً ألمانياً أبلغه أن نتنياهو وافق على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وقال نتنياهو: ”بعد وقت قليل (اليوم) أصل لمطار بن جوريون للسفر إلى الولايات المتحدة للقاء رئيسها (دونالد ترامب). فكرت في الطريق أن آتي إلى هنا (ستوديو القناة) لتحطيم موجة الأكاذيب التي ينشرها ضدي (بيني غانتس ويائير لبيد وموشيه يعلون وغابي أشكنازي (من تحالف أزرق- أبيض) دون خجل“.

ولم ينكر نتنياهو أنه أخفى معلومات عن قادة مؤسسة الدفاع الإسرائيلية حول قضية بيع الغواصات الألمانية لمصر.

وأوضح في هذا السياق: ”على أية حال، كانت مصر ستشتري (غواصات) من كوريا الجنوبية أو دول أخرى“.

وتابع: ”يحاول كل من غانتس ولبيد، وخاصة بوغي (يعلون) وأشكنازي، إجباري على كشف سر من أسرار الدولة، إنهم يعرضون أمن الدولة للخطر، لا يمكنني الكشف عن ذلك“.

ولدى تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء، قال تحالف ”أزرق- أبيض“ إن نتنياهو ”يغير روايته في كل مرة، ويتجنب الإجابة عن الأسئلة الصعبة ويواصل التشويه“.

وتابع التحالف، حسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“:لم نحصل على أية إجابة حول كيفية حصولك على 16 مليون شيقل، وخاصة أنه لا يوجد سر، لأنك اخترعت ذلك للتو“.

وأضاف مخاطباً نتنياهو: ”لماذا سمحت ببيع غواصات متطورة إلى مصر دون علم مؤسسة الدفاع؟“.

وتسلمت مصر في ديسمبر/كانون الأول 2016 أول غواصة من صفقة تضم عدة غواصات من طراز ”1400/209″، فيما تسلمت الثانية في أغسطس/آب 2017.