مصر.. السجن ”المؤبد“ لمسؤول سابق في قضية رشوة ‎

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد (25 عامًا)، بحق مسؤول سابق، وثلاثة آخرين؛ لإدانتهم في قضية ”رشوة“.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية السابق (حكومية)، وثلاثة آخرين (مسؤولين اثنين بذات الشركة وأحد المستوردين)؛ لإدانتهم بقضية رشوة وتسهيل إهدار المال العام، وتغريمهم مبالغ مالية.

ويعد الحكم أوليًا قابلًا للطعن عليه، وفق القانون المصري.

وكانت النيابة العامة اتهمت المدانين باتهامات من بينها تلقي وتقاضي رشوة من أحد مستوردي الأسمدة لبيعها في السوق السوداء، وأيضًا استغلال المنافذ الزراعية وتأجيرها من الباطن‏ (بالمخالفة للقانون).

وألقي القبض على المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية (رشوة متفق عليها) نهاية 2016، وفق إعلام محلي.