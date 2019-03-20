شاهد.. ظهور نادر لجمال مبارك برفقة عائلته (صور)

تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور الحديثة ظهر فيما جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، برفقة حرمه السيدة خديجة الجمّال، وهما يدعمان ابنتهما ”فريدة“، في بطولة البراعم للجمباز الإيقاعي بنادي المقاولون العرب، في مصر.

وحرص جمال مبارك، على حضور البطولة لتشجيع ابنته، التي قامت بأداء مقطوعة وصفها المتابعون بـ“الرائعة“.

وأشار متابع مصري يُدعى ”سامح أبو عريس“، إلى أن هذا الظهور كشف الجانب الآخر لجمال مبارك كأب حنون ورجل عائلة، مؤكدين أنه يحرص دائما على متابعة ابنته خلال التدريبات والبطولات وتشجيعها في كل المناسبات.

يُذكر أن فريدة، ظهرت بصحبة مدربتها وظهر والدها ”جمال“، قريبًا من أذنها يُسدي لها النصائح، وكذلك والدتها خديجة.