بالفيديو.. علاء مبارك يستعين بكلمات والده في الذكرى الـ١٩ لتحرير طابا

استعاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، كلمات والده في ذكرى استرداد طابا ١٩ مارس.

ونشر علاء مبارك عبر تغريدة له على ”تويتر“ مقطع فيديو لوالده وعلق عليه قائلاً: ”ذكرى استرداد طابا ١٩ مارس، ولقد أثبتت مصر وأثبت شعب مصر أن الإنسان القادر على الحرب هو الإنسان القادر أيضًا على صنع السلام.. حسنى مبارك“.

وفي الفيديو يقول مبارك في خطاب ما بعد استعادة طابا: ”لقد رفعنا علم مصر فوق أرض سيناء، نحن حسمنا قضيتنا بالحرب والقضاء والمباحثات، حاربنا في أكتوبر ومباحثات بعدها ثم جاء التحكيم في طابا واعدناها ولم نترك سنتيمتر واحد“.

يذكر أن مصر استردت طابا في 19 مارس 1989، وكان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلنًا السيادة على طابا بعد التحكيم الدولي الذي خاضته، وفي 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، وجاء الحكم في صالح مصر وتم إعلان طابا أرض مصرية.