أوغندا تفرج عن 14 مصريًا كانوا محتجزين لديها

نجحت مصر في الإفراج عن 14 محتجزًا من مواطنيها في أوغندا، ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم في وقت سابق لارتكابهم مخالفات قانونية مختلفة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الإثنين، فإن جهود السفير المصري في كمبالا قد أثمرت عن قيام السلطات الأوغندية بالإفراج عن 14 مواطنًا مصريًا، كان قد تم إلقاء القبض عليهم بعدة تهم، من ضمنها تجاوز مدة الإقامة القانونية ومزاولة أنشطة تجارية دون ترخيص.

ولفت البيان الصادر إلى أن ذلك جاء في إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة ورعاية المواطنين المصريين في الخارج.

وصرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير ياسر محمود هاشم، أن السفارة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في الإفراج عن المصريين المحتجزين هناك، مشيدًا بالجهود التي بذلتها السفارة والتي شملت التواصل مع السلطات الأوغندية المعنية على أعلى المستويات من أجل الإفراج عن المواطنين.

وأكد مساعد وزير الخارجية، أن السلطات الأوغندية قد أبدت تعاونًا كبيرًا بعدم تقديم المواطنين المصريين للمحاكمة الجنائية، وكذا ضمان الحفاظ على ممتلكات المواطنين المنقولة، ما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.

ولفت إلى أن المواطنين المصريين تم إنهاء كافة إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن، ووصلوا إلى مطار القاهرة الإثنين.